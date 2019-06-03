В Крыму ушел из жизни последний ветеран Керченско-Феодосийского десанта

СЕГОДНЯ 18:46 2019-06-03T18:46:19+03:00

Герой Великой Отечественной скончался на 98-м году жизни в Керчи

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Последний участник Керченско-Феодосийского десантной операции Александр Григорьевич Лубенцов умер 2 июня. Соболезнования родным и близким героя были опубликованы на сайте керченской городской администрации.

- Своими действиями Александр Лубенцов показал безграничную преданность Родине, мужество и храбрость с оружием в руках, стойкость, готовность к самопожертвованию в достижении победы над врагом. И он действительно был таким.Это невосполнимая потеря для всего города. Светлая память легендарному керчанину!, - сообщается на сайте городской администрации.

В годы Великой Отечественной Войны Александр Лубенцов сражался в одной из самых крупных морских десантных операций - Керченском-Феодосийской.

После разгрома ему удалось прорваться к партизанам, где в дальнейшем он возглавил диверсионную группу. На его боевом счету девять вражеских эшелонов, пущенных под откос, много машин и боевой техники.

За боевые заслуги Александр Лубенцов был награжден орденом Красной Звезды, орденом "Знак Почета", орденом Отечественной войны II степени, орденом "За мужество" III степени, медалью "За отвагу", медалью «Маршала Советского Союза Жукова»

ИСТОЧНИК KP.RU