2019-06-03T18:46:19+03:00
Общество

В Крыму ушел из жизни последний ветеран Керченско-Феодосийского десанта

Герой Великой Отечественной скончался на 98-м году жизни в Керчи
Иван КОСТОГРЫЗОВ
Поделиться:
Александр Лубенцов с председателем горсовета Керчи. Фото: Официальный сайт администрации города КерчиАлександр Лубенцов с председателем горсовета Керчи. Фото: Официальный сайт администрации города Керчи
Изменить размер текста:

Последний участник Керченско-Феодосийского десантной операции Александр Григорьевич Лубенцов умер 2 июня. Соболезнования родным и близким героя были опубликованы на сайте керченской городской администрации.

- Своими действиями Александр Лубенцов показал безграничную преданность Родине, мужество и храбрость с оружием в руках, стойкость, готовность к самопожертвованию в достижении победы над врагом. И он действительно был таким.Это невосполнимая потеря для всего города. Светлая память легендарному керчанину!, - сообщается на сайте городской администрации.

В годы Великой Отечественной Войны Александр Лубенцов сражался в одной из самых крупных морских десантных операций - Керченском-Феодосийской.

После разгрома ему удалось прорваться к партизанам, где в дальнейшем он возглавил диверсионную группу. На его боевом счету девять вражеских эшелонов, пущенных под откос, много машин и боевой техники.

За боевые заслуги Александр Лубенцов был награжден орденом Красной Звезды, орденом "Знак Почета", орденом Отечественной войны II степени, орденом "За мужество" III степени, медалью "За отвагу", медалью «Маршала Советского Союза Жукова»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Крыму 4 июня объявлен выходным днем
В торговом центре Симферополя правоохранители накрыли партию контрафакта
В Севастополе отправили в тюрьму бывших работников прокуратуры
В крымских мечетях 4 июня пройдет праздничный намаз
Осенью крымчане выберут новый парламент республики
В Крыму назначили нового начальника транспортной полиции
Начальника цеха в Севастополе будут судить за смерть электрослесаря
В аэропорту «Симферополь» начали обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами
В Крыму расчетные комплексы тренируются наносить ракетные удары по морским целям
Украинец пытался попасть в Крым под чужой фамилией
Погода в Крыму на 3 июня: до +33 градусов и дождь
В Ялте ремонтируя крыши многоэтажек «прикарманили» почти 500 тысяч рублей
В Крым пришло лето: жара, грозы и вода в Черном море до +21
В Симферополе 3 июня частично отключат свет на 7 улицах
В Судаке возле Чертова пальца спасли 10-летнего ребенка
В Севастополе ловят нетрезвых водителей лодок и катеров
Погода в Крыму на 2 июня: без осадков и тепло до +33
В Симферополе появился памятник Чижику-Пыжику
В аэропорту «Симферополь» отметили День защиты детей
Жительница Феодосии напала на спящую 82-летнюю пенсионерку
«Давай, туши!»: В Севастополе загорелось старое судно, которое хотели разрезать на части
Погода в Крыму на 1 июня: сухо и тепло до + 34