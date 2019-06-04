В Симферополе расторгли контракт с недобросовестным перевозчиком

СЕГОДНЯ 13:02 2019-06-04T13:48:03+03:00

Он работал на маршруте №93

Изменить размер текста: A A

Администрация Симферополя расторгла контракт с перевозчиком, который работал на маршруте «Неаполь Скифский - Украинка».

Как рассказал замглавы города Павле Кузнецов, это связано с ненадлежащей работой частного перевозчика.

На него часто жаловались местные жители.

- Теперь по этому маршруту будет ходить муниципальный автобус «Горавтотранса» №93 - большей вместимости. Интервал движения: 10-12 минут, - добавил Кузнецов.

Замглавы напомнил, что в Симферополе проходит ежедневный мониторинг работы городских перевозчиков, идет оптимизация, выявляются нарушения.

- Среди основных - правила перевозки людей, неудовлетворительное санитарное состояние салонов, превышение разрешенной вместимости транспортных средств, техническая неисправность маршруток, диспетчеризация пассажирских перевозок, - отметили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Если компания не соблюдает условия контракта, то ей грозит аннулирование документов на перевозку.

ИСТОЧНИК KP.RU