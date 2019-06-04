Главгосэкспертиза одобрила проект строительства скоростной трассы «Новороссийск-Керчь»

СЕГОДНЯ 17:54 2019-06-04T17:54:04+03:00

На новой дороге сделают транспортные развязки и проложат водопропускные трубы Фото: Александра КОРШУНОВА

Она будет проходить в обход Анапы

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Специалисты Главгосэкспертизы выдали положительное заключение по проекту строительства дороги «Новороссийск-Керчь». Она свяжет федеральную трассу М-4 «Дон» с переходом через Керченский пролив и Крымским полуостровом.

- Автомобильная дорога федерального значения А-290 Новороссийск - Керчь входит в состав европейского маршрута E97, проходит по территории Краснодарского края и Крыма и пересекает Керченский пролив через Крымский мост, - рассказали в пресс-службе Главгосэкспертизы.

Планируется построить 18 километров дороги с расчетной скоростью 120 километров в час.

Участок станет альтернативным направлением для отрезка трассы, проходящего по территории Анапы. Это позволит освободить дорожную сеть города от транзитного транспорта.

- Обход будет начинаться на 59 км трассы А-290 и у подъездов к населенным пунктам Цыбанобалка и Пятихатка. Закончится объездной участок на 71 километра, - добавили в ведомстве.

На новой дороге сделают транспортные развязки, проложат водопропускные трубы, построят локальные очистные сооружения и автобусные остановки.

ИСТОЧНИК KP.RU