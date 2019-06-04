Главгосэкспертиза одобрила проект строительства скоростной трассы «Новороссийск-Керчь»
Специалисты Главгосэкспертизы выдали положительное заключение по проекту строительства дороги «Новороссийск-Керчь». Она свяжет федеральную трассу М-4 «Дон» с переходом через Керченский пролив и Крымским полуостровом.
- Автомобильная дорога федерального значения А-290 Новороссийск - Керчь входит в состав европейского маршрута E97, проходит по территории Краснодарского края и Крыма и пересекает Керченский пролив через Крымский мост, - рассказали в пресс-службе Главгосэкспертизы.
Планируется построить 18 километров дороги с расчетной скоростью 120 километров в час.
Участок станет альтернативным направлением для отрезка трассы, проходящего по территории Анапы. Это позволит освободить дорожную сеть города от транзитного транспорта.
- Обход будет начинаться на 59 км трассы А-290 и у подъездов к населенным пунктам Цыбанобалка и Пятихатка. Закончится объездной участок на 71 километра, - добавили в ведомстве.
На новой дороге сделают транспортные развязки, проложат водопропускные трубы, построят локальные очистные сооружения и автобусные остановки.
ИСТОЧНИК KP.RU