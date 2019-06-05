Крым представит на ПМЭФ-2019 проект агропромышленного парка под Симферополем

СЕГОДНЯ 08:04 2019-06-05T08:07:50+03:00

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Республика Крым презентует на Петербургском международном экономическом форуме - 2019 проект частного агропромышленного парка.

Он появится в селе Софиевка Симферопольского района.

- На участке, площадью 35,6 га планируется разместить оптово-распределительный центр, логистический комплекс, завод по выпуску кофе и цикория и другие производства, - рассказали в пресс-службе Корпорации развития Республики Крым.

Также на форуме представят уже реализуемый проект - рыбоводческий комплекс в Джанкойском районе. Там будут выращивать рыбу, в том числе - осетровых пород. Сейчас проект в стадии реализации, на проектную мощность он выйдет в конце 2021 года.

Кроме того, регион презентует успешные сельскохозяйственные проекты - фабрику мороженого «Доброе» в Симферопольском районе, пищевой производственный парк в Красногвардейском районе «Крымское золото», расширение производства на молокоперерабатывающих предприятий «Крымский молочник» и «Новатор», модернизацию завода марочных вин в Коктебеле.

ПМЭФ-2019 пройдет в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU