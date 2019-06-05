Погода в Крыму на 5 июня: Штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 08:04 2019-06-05T08:04:22+03:00

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В среду, 5 июня, сохраняется штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность.

- В течение суток 5 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду, - рассказали в крымском гидрометцентре. - В ближайшие трое суток в Крыму, по-прежнему, будет господствовать неустойчивая тропическая воздушная масса. Сохранится жаркая погода, местами пройдут дожди с грозами. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20; днем +28…+33, на побережье и в горах +22…+27.

Температура морской воды в Феодосии и Алуште +21, в Ялте и Коктебеле +19, Севастополе и Черноморском +22, в Керченском проливе и Евпатории +23. Самая теплая вода в Азовском море - аж +24.

ИСТОЧНИК KP.RU