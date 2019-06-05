Переход в кусты: Новые "зебры" в Симферополе повеселили горожан

СЕГОДНЯ 09:34 2019-06-05T09:35:02+03:00

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В Симферополе дорожные службы активно обновляют разметку и рисуют новые пешеходные переходы. Правда, не всегда удачно. Например, свежие "зебры" на улицах Гавена и Воровского удивили, возмутили и повеселили горожан.

- Кто рисует эти "зебры", у этих людей есть мозги? - пишет местный житель Артем.- Одна - в кусты, вторая - в дерево.

И действительно, пешеходы такими переходами вряд ли будут пользоваться.

Фото: Артем Симферопольский / Facebook

Жители крымской столицы, мягко говоря, удивлены.

- Ничего, будем порхать бабочками, - шутит Светлана.

- Есть определенные нормативы. Расстояний от и до. За невыполнение этого норматива штрафуют ответственного за этот участок. Примерно на 28-38 тысяч с заработной платы. Но норматив не получается везде, как хочет того предписание. Но кто примет решение? Тот кто примет супротив - тот и будет виновен. Желающих нет, - разъясняет Майкл Снеп.

- Люди узкого профиля рисуют зебры, им сказали: "рисуй" - они и рисуют. А начальству дела нет, где это нарисовано, видимо, глобальные проблемы решают, - рассуждает Абдуллах Якубов.

- A в кустах сидят гаишники, чтобы штрафовать пешехода. "Ты чего это через дерево или кусты не прошел? Обошел, на дорожку не попал, плати штраф . Ходишь тут по дорогам", - добавляет Хюррем Кайя.

ИСТОЧНИК KP.RU