2019-06-05T10:42:15+03:00
Происшествия

В Севастополе предприниматель украла 400 тысяч из городского бюджета

На мошенницу завели уголовное дело
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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В Севастополе директор коммерческой организации попалась на мошенничестве. Уже известно что ей удалось присвоить как минимум 396 тысяч тысяч рублей из городского бюджета.

Как выяснили следователи, в марте этого года Севастопольский лесхоз заключил с подозреваемой договор на поставку специальной одежды и обуви. Некоторое время спустя директор обратилась в лесхоз за деньгами, сообщив, что товар якобы находится на складе коммерческой организации.

Предприниматель получила всю сумму, предоставив поддельную накладную. А вот товара государственное учреждение не получило - на самом деле на склад предпринимателя он не поступал.

- Подозреваемая, достоверно зная о том, что товар по договору фактически не поставлен, используя свое служебное положение, подписала товарную накладную по договору, содержащую ложные сведения, и представила ее в учреждение, получив полный расчет за товар, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В настоящее время на мошенницу уже заведено уголовное дело. Следствие еще продолжается - следователи считают, что в деле могут появится новые доказательства вины подозреваемой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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