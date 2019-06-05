Певица Алена Свиридова назвала самое дикое место в Крыму

СЕГОДНЯ 11:21 2019-06-05T11:21:41+03:00

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Известная российская певица Алена Свиридова в очередной раз приехала на отдых в Крым. Неудивительно, что артистка, будучи уроженкой Керчи, решила понежиться у моря недалеко от родного города - на Генеральских пляжах.

Свиридова разместила селфи оттуда в своем Instagram и назвала Генеральские пляжи самыми дикими местами полуострова.

- Да, такие дикие места остались только в районе Керчи. Генеральские пляжи позволяют почувствовать себя практически Индианой Джонсом, - так звезда подписала фотографии с крымского побережья.

В комментариях многие поклонники поддержали артистку. Однако многие пользователи считают что подобные места сохранились во всех частях Крыма - нужно только поискать.

СПРАВКА "КП"

Генеральские пляжи расположены в 30 километрах от Керчи на побережье Азовского моря, и занимают большую территорию между поселками Курортное и Золотое. Название местности по легендам происходит от того, что в этих местах часто отдыхал высший офицерский состав Красной Армии в те годы когда неподалеку от пляжей располагался военный полигон.

ИСТОЧНИК KP.RU