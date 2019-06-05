2019-06-05T15:48:41+03:00
Экономика

Крым подпишет на ПМЭФ-2019 четыре соглашения

Сотрудничать с инвесторами власти будут в сферах промышленности и ЖКХ
Анастасия ЖУКОВА
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Республика Крым подпишет на Петербургском международном экономическом форуме - 2019 четыре соглашения. Их подготовили специалисты Корпорации развития РК.

Два соглашения подпишет лично глава республики Сергей Аксенов, который возглавляет делегацию региона на форуме.

- Одно из них – промышленный проект с объемом инвестиций более миллиарда. Второй - о сотрудничестве в сфере развития государственно-частного партнерства, - сообщили в пресс-службе Корпорации развития Республики Крым.

Кроме того, вице-премьер и министр финансов РК Ирина Кивико подпишет с инвестором соглашение по проекту в сфере ЖКХ.

ПМЭФ-2019 пройдет в северной столице с 6 по 9 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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