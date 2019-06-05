В Ленинском районе открыли четырехполосное движение на трассе «Таврида»

СЕГОДНЯ 18:02 2019-06-05T18:02:19+03:00

Такое решение приняли в связи с началом курортного сезона Фото: Александра КОРШУНОВА

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На трассе «Таврида» в Ленинском районе Крыма открыли четырехполосное движение для автомобилей. Участок, протяженностью 13,7 километра, открыт от границы с Крымским до багеровской развязки.

- Движение на самой развязке тоже открыто по всем съездам, - рассказали в пресс-службе Минтранса РК.

Движение в четырехполосном исполнении запустили в связи с началом курортного сезона трафика.

- Это сделано для того, чтобы туристы, въезжающие на полуостров с Крымского моста, могли продолжать движение по четырем полосам еще на достаточно протяженном участке, не создавая пробок непосредственно при съезде с автоподхода, - дополнили в министерстве.

СПРАВКА "КП"

Федеральная трасса "Таврида" - автомобильная дорога в четырехполосном исполнении, которая строится на территории Крыма (Керчь - Симферополь - Севастополь). Протяженность автодороги составляет больше 250 километров.

Движение по всей трассе в четыре полосы от Керчи до Севастополя откроется в декабре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU