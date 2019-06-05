В Ленинском районе открыли четырехполосное движение на трассе «Таврида»
На трассе «Таврида» в Ленинском районе Крыма открыли четырехполосное движение для автомобилей. Участок, протяженностью 13,7 километра, открыт от границы с Крымским до багеровской развязки.
- Движение на самой развязке тоже открыто по всем съездам, - рассказали в пресс-службе Минтранса РК.
Движение в четырехполосном исполнении запустили в связи с началом курортного сезона трафика.
- Это сделано для того, чтобы туристы, въезжающие на полуостров с Крымского моста, могли продолжать движение по четырем полосам еще на достаточно протяженном участке, не создавая пробок непосредственно при съезде с автоподхода, - дополнили в министерстве.
СПРАВКА "КП"
Федеральная трасса "Таврида" - автомобильная дорога в четырехполосном исполнении, которая строится на территории Крыма (Керчь - Симферополь - Севастополь). Протяженность автодороги составляет больше 250 километров.
Движение по всей трассе в четыре полосы от Керчи до Севастополя откроется в декабре 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU