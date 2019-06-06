В Симферополе изменилась схема движения трех автобусных маршрутов

СЕГОДНЯ 13:08 2019-06-06T13:08:08+03:00

Теперь автобус №55 будет заезжать в Молодежное Фото: "КП" Архив

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В Симферополе несколько автобусных маршрутов изменили схему движения. Об этом рассказал замглавы администрации крымской столицы Павел Кузнецов.

Теперь автобус №55 («Битумное - автостанция Западная») будет заезжать в Молодежное.

В прямом направлении он будет двигаться: Битумное, Московское шоссе, ул. Строителей (Молодежное), Московское шоссе, ул. Киевская, пл. Московская, ул. Киевская, пл. Куйбышева, пр. Кирова, пл. Советская, пр. Кирова, пл. Амет-Хана Султана, ул. Козлова, ул. Севастопольская.

В обратном направлении:

ул. Севастопольская. ул. Козлова , пл. Амет-Хана Султана, пр. Кирова, пл. Советская, пр. Кирова, пл. Куйбышева, ул. Киевская, пл. Московская, ул. Киевская, Московское шоссе, ул. Строителей (Молодежное) , Московское шоссе, Битумное.

Также маршрут №67 («ул. Данилова - Республиканский военкомат») объединили с №50 («Аэропорт «Заводское» - Давыдовка»).

В прямом направлении он будет следовать: ул. Ленина, ул. Железнодорожная, ул. Данилова, ул. Аэрофлотская, ул. Данилова, ул. Севастопольская, ул. Козлова, пл. Амет -Хана Султана, пр. Кирова, пл. Советская, ул. А. Невского, бульвар Ленина, ул. Гагарина, пл. Московская, ул. Киевская, Объездная дорога, пер. Лавандовый, ул. Центральная.

В обратном: ул. Центральная, пер. Лавандовый, Объездная дорога, Московское шоссе, ул. Киевская, пл. Московская, ул. Гагарина, бульвар Ленина, ул. Екатерининская, ул. Жуковского, ул. А. Невского, пл. Советская, пр. Кирова, пл. Амет -Хана Султана, ул. Козлова, ул. Севастопольская, ул. Данилова, ул. Аэрофлотская, ул. Данилова, ул. Железнодорожная, ул. Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU