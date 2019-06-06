В Симферопольском водохранилище нашли труп мужчины
Спасатели в Симферопольском водохранилище нашли труп 48-летнего мужчины. Информация о происшествии поступила на пульт МЧС и сотрудники немедленно выехали на место.
Оказалось, что пропал человек в районе левого берега Симферопольского водохранилища, на берегу остались личные вещи.
Шесть спасателей приступили к поисковым работам.
Водолазы на расстоянии около 5 метров от берега и на глубине 3 метров обнаружили труп мужчины.
- Дальнейшие действия проводились сотрудниками следственных органов, - рассказал министр МЧС по Республике Крым Сергей Шахов.
В чрезвычайном ведомстве рекомендуют соблюдать необходимые меры безопасности на воде.
- Чаще всего, несчастные случаи с людьми на воде происходят на необорудованных для купания местах при нарушении правил поведения на воде, катания на лодках, пользовании маломерными судами или от неумения плавать. Велик процент несчастных случаев, происходящих с людьми в нетрезвом состоянии, - дополнил Шахов.
ИСТОЧНИК KP.RU