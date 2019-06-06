В Симферопольском водохранилище нашли труп мужчины

СЕГОДНЯ 14:19 2019-06-06T14:19:04+03:00

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Спасатели в Симферопольском водохранилище нашли труп 48-летнего мужчины. Информация о происшествии поступила на пульт МЧС и сотрудники немедленно выехали на место.

Оказалось, что пропал человек в районе левого берега Симферопольского водохранилища, на берегу остались личные вещи.

Шесть спасателей приступили к поисковым работам.

Водолазы на расстоянии около 5 метров от берега и на глубине 3 метров обнаружили труп мужчины.

- Дальнейшие действия проводились сотрудниками следственных органов, - рассказал министр МЧС по Республике Крым Сергей Шахов.

В чрезвычайном ведомстве рекомендуют соблюдать необходимые меры безопасности на воде.

- Чаще всего, несчастные случаи с людьми на воде происходят на необорудованных для купания местах при нарушении правил поведения на воде, катания на лодках, пользовании маломерными судами или от неумения плавать. Велик процент несчастных случаев, происходящих с людьми в нетрезвом состоянии, - дополнил Шахов.

ИСТОЧНИК KP.RU