2019-06-06T19:14:07+03:00
Происшествия

В Крыму почти 3,5 тысячи гектаров сельхозугодий пострадали от града

Эта цифра может увеличится - оценить ущерб полностью пока невозможно
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Аномально крупный град выпал в некоторых районах Крыма 5 июня 2019 года. Фото:пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики КрымАномально крупный град выпал в некоторых районах Крыма 5 июня 2019 года. Фото:пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Крым
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На территории Крымского полуострова больше трех с половиной тысяч гектар сельскохозяйственных угодий повредил град. Сильнее всего пострадала пшеница, но непогода не обошла и другие культуры.

Пострадали сельхозугодья тех предприятий, которые своевременно не заключили договора с предприятием "Крымский элеватор" о защите от градовых выпадений. Там где не велась стрельба противоградовыми ракетами "Алазань-6" стихия нанесла существенный урон:

- Из-за града, который прошел вчера в Красногвардейском, Первомайском, Сакском, Раздольненском, Симферопольском и Черноморском районах, пострадала пшеница на площади почти две тысячи гектаров, - сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Кроме того, существенно пострадали посевы гороха, картофеля, ячменя и подсолнуха.

Оценить потери в полной мере пока не удается - на предприятии "Крымтеплица" существует опасность обрушения конструкций, а проехать к некоторым полям мешает распутица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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