Бомбы - на мишени: На востоке Крыма проходят учения морской авиации

СЕГОДНЯ 09:01 2019-06-07T09:03:55+03:00

Истребители тренируются выполнять простые и сложные воздушные маневры для боевого применения. Фото: Анастасия ЖУКОВА

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На полигоне Опук (восточный Крым) самолеты отдельного морского штурмового авиационного полка Морской авиации и ПВО Черноморского флота отрабатывают вопросы боевого применения.

Там проходят плановые учения, в которых задействованы фронтовые бомбардировщики СУ-24М и многоцелевые истребители СУ-30СМ - всего порядка 10 экипажей.

Экипажи выполняют бомбометание по мишеням, используют простые и сложные воздушные маневры для боевого применения.

Кроме того, летчики отстрелялись неуправляемым ракетным оружием по береговым целям, которые имитировали долговременные огневые точки условного противника на побережье.

ИСТОЧНИК KP.RU