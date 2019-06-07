Куда в Симферополе можно сдать использованные батарейки

СЕГОДНЯ 11:57 2019-06-07T11:57:38+03:00

До конца июня планируют установить еще 6 таких контейнеров. Фото: пресс-служба МинЖКХ РК

Для этого установили специальные контейнеры

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В Симферополе в холле здания МинЖКХ установили контейнеры для сбора отработанных элементов питания. Теперь все желающие могут сдать использованные батарейки и внесли свой вклад в сохранение природы региона.

- Мы планируем установить еще шесть таких контейнеров. Сейчас исследуем, где более оптимально их разместить и до конца июня реализуем эти планы. Скорее всего, поставим в торговых центрах, - рассказала заместитель министра ЖКХ РК Наталья Кривенко.

Оказывается, одна батарейка может загрязнить до 20 квадратных метров почвы. Вредные вещества испаряются в воздухе, могут просочиться в грунтовые воды.

Собранные батареи будут отправлять в специализированные предприятия для утилизации.

Кроме того, планируется установить боксы для сбора ртутьсодержащих ламп.

КУДА СДАВАТЬ БАТАРЕЙКИ В СИМФЕРОПОЛЕ:

- ул. Залесская,12 (здание Министерства ЖКХ РК);

- ул. Крымская 4а (головной офис ГУП РК «Крымэкоресурсы).

ИСТОЧНИК KP.RU