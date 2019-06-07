Куда в Симферополе можно сдать использованные батарейки
В Симферополе в холле здания МинЖКХ установили контейнеры для сбора отработанных элементов питания. Теперь все желающие могут сдать использованные батарейки и внесли свой вклад в сохранение природы региона.
- Мы планируем установить еще шесть таких контейнеров. Сейчас исследуем, где более оптимально их разместить и до конца июня реализуем эти планы. Скорее всего, поставим в торговых центрах, - рассказала заместитель министра ЖКХ РК Наталья Кривенко.
Оказывается, одна батарейка может загрязнить до 20 квадратных метров почвы. Вредные вещества испаряются в воздухе, могут просочиться в грунтовые воды.
Собранные батареи будут отправлять в специализированные предприятия для утилизации.
Кроме того, планируется установить боксы для сбора ртутьсодержащих ламп.
КУДА СДАВАТЬ БАТАРЕЙКИ В СИМФЕРОПОЛЕ:
- ул. Залесская,12 (здание Министерства ЖКХ РК);
- ул. Крымская 4а (головной офис ГУП РК «Крымэкоресурсы).
ИСТОЧНИК KP.RU