Сильный ливень заблокировал работу автовокзала в Севастополе
В Севастополе настоящий апокалипсис. Всю ночь в городе шел дождь, а утром 7 июня начался настоящий ливень - затопило улицы, машины и раскурочило плитку.
Такси в городе тоже вызвать невозможно, водители отказываются выходить в рейс.
Троллейбусы тоже выезжают с опаской: вдруг коротнет из-за какой-нибудь лужи.
К счастью, среди населения паники нет, но в некоторых районах города просто отсутствует света, поэтому отогреться кофе или чаем не получится.
Из-за ЧП перестал ходить автобусы. Как передает корреспондент «КП-Крым», на автовокзале нет света, а билеты не продаются.
Оператор «Крымавтотранса» рассказал, что автобусы в Севастополь ходят. Информации о задержках рейсов на данный момент нет.
ИСТОЧНИК KP.RU