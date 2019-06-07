2019-06-07T12:23:25+03:00
Происшествия

Сильный ливень заблокировал работу автовокзала в Севастополе

Из-за подтопления там нет электричества
Александра КОРШУНОВА
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Автобусы "по колеса" в водеАвтобусы "по колеса" в водеФото: Марина СИЗОВА
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В Севастополе настоящий апокалипсис. Всю ночь в городе шел дождь, а утром 7 июня начался настоящий ливень - затопило улицы, машины и раскурочило плитку.

Такси в городе тоже вызвать невозможно, водители отказываются выходить в рейс.

Троллейбусы тоже выезжают с опаской: вдруг коротнет из-за какой-нибудь лужи.

К счастью, среди населения паники нет, но в некоторых районах города просто отсутствует света, поэтому отогреться кофе или чаем не получится.

Из-за ЧП перестал ходить автобусы. Как передает корреспондент «КП-Крым», на автовокзале нет света, а билеты не продаются.

Оператор «Крымавтотранса» рассказал, что автобусы в Севастополь ходят. Информации о задержках рейсов на данный момент нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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