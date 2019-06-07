МЧС: В Крыму из-за непогоды ЧП не произошло

СЕГОДНЯ 13:20 2019-06-07T13:20:21+03:00

Все чрезвычайные силы находятся в готовности к реагированию. Фото: МЧС по РК

Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме

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В Крыму в связи с прохождением штормовых условий не зафиксировано никаких чрезвычайных происшествий. Министр МЧС РК отметил, что все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Но в течение дня 7 июня еще возможно резкое ухудшение погодных условий.

- Чрезвычайных ситуаций не произошло, за исключением небольших локальных происшествий. Однако, сегодня, в течение дня, ориентировочно до 16 -00 еще возможно резкое ухудшение погодных условий. Накануне, всем экстренным службам и органам управления муниципальных образований было передано предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях в Крыму и Симферополе по региональной автоматизированной системе центрального оповещения, - добавил министр Сергей Шахов.

Также существует вероятность возникновения происшествий, связанных с повреждением легких строений, крыш домов, рекламных конструкций.

Кроме того, возможны затруднения в работе всех видов транспорта, повалом деревьев, порывами линий связи и электропередач.

Все чрезвычайные силы находятся в готовности к реагированию.

ИСТОЧНИК KP.RU