На ПМЭФ-2019 показывают Крымский мост в формате 360 градусов

СЕГОДНЯ 08:51 2019-06-08T08:51:36+03:00

В ролике ход строительства «ускорен» в 570 раз

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На Петербургском международном экономическом форуме в формате 360 градусов показывают технологии строительства Крымского моста. Изображение проецируется на стенде моста, там установлен специальный экран.

Он выполнен в форме цилиндра и это позволяет увидеть круговой обзор «стройки века» на протяжении всех 19 километров.

Кстати, в ролике ход времени «ускорен» в 570 раз: почти 3,5 года стройки «пролетают» за 3 минуты.

Участники и гости форума смогли погрузится в атмосферу реальной стройплощадки, где забивают сваи, бетонируют опоры, устанавливают арки.

- Строительство ведется в режиме 24/7, без выходных и праздников. Сейчас на стройплощадке с учетом ночной, дневной смен и всех вахт трудится почти 5 тысяч инженеров и рабочих, - сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Напомним, автомобильная часть моста через Керченский пролив была введена в эксплуатацию 16 мая 2018 года - на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока.

ИСТОЧНИК KP.RU