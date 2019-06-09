В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Крыму во второй половине дня

СЕГОДНЯ 10:25 2019-06-09T10:25:55+03:00

В Севастополе в пятницу бушевала непогода Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

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В Крымском главке МЧС вновь предупредили о непогоде - на 9 июня объявлено штормовое предупреждение. -

По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", во второй половине дня и до конца суток 9 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с, - проинформировали в крымском главке МЧС.

Также непогода коснется и Севастополя. Днем будет дождь с грозой, возможны порывы ветра до 14 метров в секунду.

- Существует вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением легких строений и рекламных конструкций, крыш домов, повалом деревьев, обрывом проводов ЛЭП. При сильном ветре возможно волнение на море, - сообщили в пресс-службе главка МЧС в Севастополе.

Спасатели рекомендуют туристам и жителям полуострова по возможности не выходить из помещений, а водителей - не парковать авто под щитами и деревьями.

ИСТОЧНИК KP.RU