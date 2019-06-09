2019-06-09T11:39:46+03:00
Происшествия

ДТП с виражами: В Симферополе перевернулся Mercedes и "кувыркался" по дороге

Иномарка чудом не задела других автомобилистов [видео]
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: скриншот из видеоФото: скриншот из видео
Изменить размер текста:

В Симферополе 8 июня произошло ДТП - легковая машина Mercedes несколько раз перевернулась на дороге, но не задела других автомобилистов. Видео аварии опубликовали очевидцы в соцсетях.

Иномарка опрокинулась на крышу и понеслась навстречу едущему сзади автомобилю.

Mercedes опрокинулся на крышу.Видео: "Автопартнер Крым"

К счастью, водителю авто, видеорегистратор которого вел съемку, удалось увернуться от Mercedes. Позже иномарка остановилась, по-прежнему лежа на крыше. Очевидцы отмечают, что смертельных жертв в аварии нет, информация о пострадавших уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24