ДТП с виражами: В Симферополе перевернулся Mercedes и "кувыркался" по дороге

СЕГОДНЯ 11:37 2019-06-09T11:39:46+03:00

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В Симферополе 8 июня произошло ДТП - легковая машина Mercedes несколько раз перевернулась на дороге, но не задела других автомобилистов. Видео аварии опубликовали очевидцы в соцсетях.

Иномарка опрокинулась на крышу и понеслась навстречу едущему сзади автомобилю.

Mercedes опрокинулся на крышу.Видео: "Автопартнер Крым"

К счастью, водителю авто, видеорегистратор которого вел съемку, удалось увернуться от Mercedes. Позже иномарка остановилась, по-прежнему лежа на крыше. Очевидцы отмечают, что смертельных жертв в аварии нет, информация о пострадавших уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU