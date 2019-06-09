ДТП с виражами: В Симферополе перевернулся Mercedes и "кувыркался" по дороге
Иномарка чудом не задела других автомобилистов [видео]
Фото: скриншот из видео
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В Симферополе 8 июня произошло ДТП - легковая машина Mercedes несколько раз перевернулась на дороге, но не задела других автомобилистов. Видео аварии опубликовали очевидцы в соцсетях.
Иномарка опрокинулась на крышу и понеслась навстречу едущему сзади автомобилю.
Mercedes опрокинулся на крышу.Видео: "Автопартнер Крым"
К счастью, водителю авто, видеорегистратор которого вел съемку, удалось увернуться от Mercedes. Позже иномарка остановилась, по-прежнему лежа на крыше. Очевидцы отмечают, что смертельных жертв в аварии нет, информация о пострадавших уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU