После непогоды в Севастополе 37 гаражей могут обвалиться

СЕГОДНЯ 14:17 2019-06-09T14:18:10+03:00

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В Севастополе из-за сильного ливня, который прошел 7 июня, под угрозой обвала находятся 37 гаражей в кооперативах «Вымпел-1», «Вымпел-2» и ТСН «Тополек», еще два гаража - в аварийном состоянии. К такому выводу пришла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

- Силами Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты будут установлены ограждения и предупреждающие знаки в гаражных кооперативах. Уже в воскресенье начнутся работы по расчистке, автодороги в гаражном кооперативе «Вымпел-2», демонтаж гаражей, представляющих угрозу жизни и здоровья жителей в гаражном кооперативе «Вымпел-1», - сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Кроме того, будут проводиться работы по обустройству системы ливневой канализации и отводу сточных вод от района, где размыло почву. Близ кооператива «Тополек» расчистят подъездные пути и ливневую канализацию.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

В мероприятиях по ликвидации последствий непогоды задействуют специалистов Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя, МЧС, департамента безопасности, департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и департамента городского хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU