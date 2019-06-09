После непогоды в Севастополе 37 гаражей могут обвалиться
В Севастополе из-за сильного ливня, который прошел 7 июня, под угрозой обвала находятся 37 гаражей в кооперативах «Вымпел-1», «Вымпел-2» и ТСН «Тополек», еще два гаража - в аварийном состоянии. К такому выводу пришла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Фото: пресс-служба правительства Севастополя
- Силами Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты будут установлены ограждения и предупреждающие знаки в гаражных кооперативах. Уже в воскресенье начнутся работы по расчистке, автодороги в гаражном кооперативе «Вымпел-2», демонтаж гаражей, представляющих угрозу жизни и здоровья жителей в гаражном кооперативе «Вымпел-1», - сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.
Кроме того, будут проводиться работы по обустройству системы ливневой канализации и отводу сточных вод от района, где размыло почву. Близ кооператива «Тополек» расчистят подъездные пути и ливневую канализацию.
Фото: пресс-служба правительства Севастополя
В мероприятиях по ликвидации последствий непогоды задействуют специалистов Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя, МЧС, департамента безопасности, департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и департамента городского хозяйства.
ИСТОЧНИК KP.RU