2019-06-09T14:18:10+03:00
Общество

После непогоды в Севастополе 37 гаражей могут обвалиться

Под ними размыло почву
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
Изменить размер текста:

В Севастополе из-за сильного ливня, который прошел 7 июня, под угрозой обвала находятся 37 гаражей в кооперативах «Вымпел-1», «Вымпел-2» и ТСН «Тополек», еще два гаража - в аварийном состоянии. К такому выводу пришла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

- Силами Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты будут установлены ограждения и предупреждающие знаки в гаражных кооперативах. Уже в воскресенье начнутся работы по расчистке, автодороги в гаражном кооперативе «Вымпел-2», демонтаж гаражей, представляющих угрозу жизни и здоровья жителей в гаражном кооперативе «Вымпел-1», - сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Кроме того, будут проводиться работы по обустройству системы ливневой канализации и отводу сточных вод от района, где размыло почву. Близ кооператива «Тополек» расчистят подъездные пути и ливневую канализацию.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

В мероприятиях по ликвидации последствий непогоды задействуют специалистов Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя, МЧС, департамента безопасности, департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и департамента городского хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Симферопольском водохранилище утонул пикап Mitsubishi
ДТП с виражами: В Симферополе перевернулся Mercedes и "кувыркался" по дороге
В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Крыму во второй половине дня
Погода в Крыму на 9 июня: до +31 градуса и дождь
У берегов Крыма нашли 250-килограммовую бомбу
В Севастополе дождь затопил машины на штрафплощадке
МЧС: В Севастополе спасатели продолжают устранять последствия непогоды
Севастопольские аграрии не пострадали от града
На ПМЭФ-2019 показывают Крымский мост в формате 360 градусов
Переменная облачность и дожди: Прогноз погоды в Крыму на 8 июня
Вот это мужики! Двое мужчин на руках перенесли бабулю через потоки воды после сильного ливня в Севастополе
К местным парламентским выборам в Крыму закупят 200 "электронных урн"
На дороге Ялта-Гончарное произошел обвал горной породы