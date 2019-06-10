Пробкам - бой: Въезды в Симферополь расширят, а движение - оптимизируют
В ближайшее время въездах в столицу Крыма грядут серьезные изменения. В Министерстве транспорта уверены, что таким образом можно победить пробки на окраинах города.
- По поручению Главы Республики Крым С.В. Аксёнова Министерство транспорта Республики Крым совместно со Службой автомобильных дорог разработали дополнительный план мероприятий по оптимизации движения на участках с высокой транспортной загрузкой на въездах в Симферополь, - сообщили в пресс-службе Минтранса.
В частности, на въезде в город со стороны Белогорска от гипермаркета «Новацентр» до улицы Отважных будет обустроена новая полоса. Кроме того, нерегулируемый пешеходный переход в районе дома №221а на проспекта Победы перенесут на перекресток с улицей Кубанской, сделав регулируемым.
Фото: пресс - служба Министерства Транспорта Крыма
На участке Симферополь – Феодосия от пересечения с улицей Глинки до пересечения с улицей Арекет вместо двухполосной дороги будет три полосы с реверсивным движением.
Фото: пресс - служба Министерства Транспорта Крыма
На дороге Красноперекопск – Симферополь в районе будущей развязки на новый Аэропорт добавят новые полосы движения.А на въезде в город со стороны аэропорта будет увеличено время зеленого сигнала светофора для автомобилей.
На ялтинском направлении также грядут некоторые изменения. Для начала будут обустроены заездные карманы для остановок общественного транспорта, а если это не поможет - организуют реверсивное движение.
Фото: пресс - служба Министерства Транспорта Крыма
Все изменения вступят в силу уже до конца этого месяца, сообщают в минтрансе.
ИСТОЧНИК KP.RU