В Крыму зафиксировали новый случай бешенства

СЕГОДНЯ 17:15 2019-06-10T17:15:34+03:00

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В Бахчисарайском районе Крыма, в поселке Почтовое, зарегистрировали новый случай бешенства. В этот раз носителем вируса оказалась лиса.

- В период действия ограничений запрещена торговля домашними животными на карантинной территории, вывоз за ее пределы кошек и собак, проведение выставок, а также обучающие занятия для собак, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Карантин продлится два месяца с последнего случая заболевания животных.

Всего с начала 2019 года зарегистрировали 17 случаев бешенства домашних и диких животных в Республике Крым и еще один в Севастополе.

СПРАВКА «КП»

Бешенство - инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства Rabies virus. Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передается со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз и нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжёлые необратимые нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU