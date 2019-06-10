В Симферополе неизвестный застрелил пенсионера
Мужчина скончался в больнице от полученных ран
Фото: пресс-служба СКР
Изменить размер текста:
В поселке Аграрное (пригород Симферополя) застрелили 61-летнего мужчину. Трагедия произошла в ночь с 9 на 10 июня.
- Неустановленным лицом с использованием огнестрельного оружия был произведен выстрел в мужчину, 1958 года рождения, от полученных ранений он спустя непродолжительное время скончался в больнице города Симферополя, - сообщили в Следственном комитете.
Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).
Сейчас сотрудники МВД и СКР проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, чтобы установить обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению.
ИСТОЧНИК KP.RU