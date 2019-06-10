В Симферополе неизвестный застрелил пенсионера

СЕГОДНЯ 19:25 2019-06-10T19:25:19+03:00

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В поселке Аграрное (пригород Симферополя) застрелили 61-летнего мужчину. Трагедия произошла в ночь с 9 на 10 июня.

- Неустановленным лицом с использованием огнестрельного оружия был произведен выстрел в мужчину, 1958 года рождения, от полученных ранений он спустя непродолжительное время скончался в больнице города Симферополя, - сообщили в Следственном комитете.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Сейчас сотрудники МВД и СКР проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, чтобы установить обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению.

ИСТОЧНИК KP.RU