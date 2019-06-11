Пограничники не дали вывезти из Крыма на Украину коллекцию старинных денег

СЕГОДНЯ 08:45 2019-06-11T08:45:34+03:00

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На крымской границе в очередной раз задержали нарушителя - в этот раз мужчина попытался вывезти на Украину целую коллекцию старинных купюр.При этом он не предоставил никаких документов на антиквариат, и к тому же не указал коллекцию в таможенной декларации.

- сотрудники Крымской таможни в дорожной сумке жителя полуострова выявили альбом с 22 старинными купюрами различного достоинства. Среди выявленных банкнот денежные знаки номиналом 250 рублей 1918 года, а также государственные кредитные билеты номиналом 1 руб.,5 руб. и 10 руб., (1898-1909 гг.), казначейские знаки номиналом 20 и 40 рублей, - сообщили в пресс - службе Крымской таможни.

Так же в ведомстве обратили внимание что вывозить антиквариат, в том числе и ценные бумаги возрастом старше 100 лет - можно только со специальным разрешением от Минкульта. кроме того нужно не забыть внести ценный груз в таможенную декларацию - иначе коллекции можно лишиться.

ИСТОЧНИК KP.RU