Во время очистки Салгира вывезено 1,5 тысячи тонн ила
С момента начала работ по реконструкции набережной Салгира из русла реки вывезли почти 1,5 тысячи тонн ила. Подрядчик приступил к расчистке, напомним, две недели назад.
- На данный момент уже вывезено ила из русла реки 1 тысячу 520 тонн. Вывозим в ночное время суток, чтобы не создавать дискомфорт горожанам и автомобилистам, - рассказал генеральный директор предприятия – подрядчика ООО «Асгард» Игорь Анацкий.
По его словам, в первую очередь рабочие расчищают русло реки от мусора и ила, также на набережной демонтируют тротуарную плитку. Работы по реконструкции проводят около 155 рабочих, они используют пять единиц техники.
Также Анацкий отметил, что уткам и цапле, которые проживают в русле реки, не причинен ущерб, и они свободно передвигаются по воде.
Напомним, капитальный ремонт восьмикилометрового участка набережной и русла Салгира должен завершиться к сентябрю. Общая стоимость работ по реконструкции – 600 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU