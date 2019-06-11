Во время очистки Салгира вывезено 1,5 тысячи тонн ила

СЕГОДНЯ 11:03 2019-06-11T11:03:38+03:00

Работы по реконструкции Салгира начались две недели назад Фото: Александра КОРШУНОВА

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С момента начала работ по реконструкции набережной Салгира из русла реки вывезли почти 1,5 тысячи тонн ила. Подрядчик приступил к расчистке, напомним, две недели назад.

- На данный момент уже вывезено ила из русла реки 1 тысячу 520 тонн. Вывозим в ночное время суток, чтобы не создавать дискомфорт горожанам и автомобилистам, - рассказал генеральный директор предприятия – подрядчика ООО «Асгард» Игорь Анацкий.

По его словам, в первую очередь рабочие расчищают русло реки от мусора и ила, также на набережной демонтируют тротуарную плитку. Работы по реконструкции проводят около 155 рабочих, они используют пять единиц техники.

Также Анацкий отметил, что уткам и цапле, которые проживают в русле реки, не причинен ущерб, и они свободно передвигаются по воде.

Напомним, капитальный ремонт восьмикилометрового участка набережной и русла Салгира должен завершиться к сентябрю. Общая стоимость работ по реконструкции – 600 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU