Двое пенсионеров из Феодосии потерялись в крымских горах
На пульт спасателей поступило сообщение, что на плато Караби-Яйла, в районе Алушты, двое туристов выбились из сил, у них закончился запас воды и они потерли ориентир.
Из-за этого люди заблудились.
На место происшествия для помощи выехали сотрудники чрезвычайного ведомства.
С пострадавшими установили телефонную связь и выяснили их предположительное местонахождение.
В результате пострадавших удалось обнаружить в районе сухого озера Когей. Ими оказались 72-летний и 62-летний жители Феодосии.
- В медицинской помощи они не нуждались. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» на служебном автомобиле эвакуировали туристов в Белогорск, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.
Он добавил, что с начала 2019 года спасатели осуществили 64 выезда для оказания помощи, в результате чего было спасено 110 человек.
В МЧС настоятельно рекомендуют заранее планировать свой маршрут и соблюдать необходимые правила безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU