Двое пенсионеров из Феодосии потерялись в крымских горах

СЕГОДНЯ 12:47 2019-06-11T12:47:31+03:00

У людей закончился запас воды и они заблудились. Фото: пресс-служба МЧС РК

К ним на помощь выехали спасатели

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На пульт спасателей поступило сообщение, что на плато Караби-Яйла, в районе Алушты, двое туристов выбились из сил, у них закончился запас воды и они потерли ориентир.

Из-за этого люди заблудились.

На место происшествия для помощи выехали сотрудники чрезвычайного ведомства.

С пострадавшими установили телефонную связь и выяснили их предположительное местонахождение.

В результате пострадавших удалось обнаружить в районе сухого озера Когей. Ими оказались 72-летний и 62-летний жители Феодосии.

- В медицинской помощи они не нуждались. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» на служебном автомобиле эвакуировали туристов в Белогорск, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.

Он добавил, что с начала 2019 года спасатели осуществили 64 выезда для оказания помощи, в результате чего было спасено 110 человек.

В МЧС настоятельно рекомендуют заранее планировать свой маршрут и соблюдать необходимые правила безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU