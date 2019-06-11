В Алуште расширят дорогу в районе автовокзала

СЕГОДНЯ 17:09 2019-06-11T17:14:43+03:00

Также сделают несколько дополнительных полос для движения Фото: "КП" Архив

Изменить размер текста: A A

В Алуште на участке от улицы Виноградная до автовокзала начался демонтаж неработающих столбов освещения. Это позволит расшить проезжую часть.

Как рассказали в пресс-службе Минтрансе РК, там обустроят две полосы для сквозного движения автомобилей со стороны Ялты в Симферополь.

Схема изменения дорожного движения. Фото: пресс-служба Минтранса РК

Они будут выделены от входа на «кольцо» до реки Улу-Узень.

- После уширения проезжей части будут обозначены четыре полосы движения транспорта (по две в каждую сторону), а на примыкании улицы Виноградная будет установлен светофор, - добавили в пресс-службе.

Также выделят отдельную полосу для «совершения левого поворота автобусов на территорию автовокзала при движении со стороны Ялты».

Чтобы на этом участке дороги не скапливался транспорт, там установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и нанесут соответствующую разметку.

Все работы планируется завершить до конца июня.

ИСТОЧНИК KP.RU