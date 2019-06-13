На объездной дороге в Симферополе столкнулись две легковушки: Есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 12:54 2019-06-13T12:54:59+03:00

В результате ДТП есть пострадавшие Фото: Рустам КОРСОВЕЦКИЙ

Там работают сотрудники «скорой помощи» и МЧС

Изменить размер текста: A A

В Симферополе на объездной дороге, в ялтинском направлении, недалеко от магазина "Каиссы" произошла авария. Там столкнулись "Жигули" и LADA Largus.

Как рассказал очевидец "КП-Крым", перед пешеходным переходом "Жигули" резко принял влево, пересек двойную сплошную и врезался в "Ладу".

- На месте работает «скорая помощь», сотрудники МЧС. Скорее всего, пострадавшие есть в обеих машинах, - дополнил очевидец.

На месте работают сотрудники МЧС и "скорая помощь"Фото: Рустам КОРСОВЕЦКИЙ

Владелец "Лады" сейчас пытается дозвониться в страховую компанию, чтобы объяснить сложившуюся ситуацию.

На данный момент движение в направлении Алушты и Ялты на объездной затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU