2019-06-13T12:54:59+03:00
Происшествия

На объездной дороге в Симферополе столкнулись две легковушки: Есть пострадавшие

Там работают сотрудники «скорой помощи» и МЧС
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
В результате ДТП есть пострадавшиеВ результате ДТП есть пострадавшиеФото: Рустам КОРСОВЕЦКИЙ
Изменить размер текста:

В Симферополе на объездной дороге, в ялтинском направлении, недалеко от магазина "Каиссы" произошла авария. Там столкнулись "Жигули" и LADA Largus.

Как рассказал очевидец "КП-Крым", перед пешеходным переходом "Жигули" резко принял влево, пересек двойную сплошную и врезался в "Ладу".

- На месте работает «скорая помощь», сотрудники МЧС. Скорее всего, пострадавшие есть в обеих машинах, - дополнил очевидец.

На месте работают сотрудники МЧС и "скорая помощь" Фото: Рустам КОРСОВЕЦКИЙ

На месте работают сотрудники МЧС и "скорая помощь"Фото: Рустам КОРСОВЕЦКИЙ

Владелец "Лады" сейчас пытается дозвониться в страховую компанию, чтобы объяснить сложившуюся ситуацию.

На данный момент движение в направлении Алушты и Ялты на объездной затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Женщина попыталась провезти из Украины в Крым серебра на 1,5 миллиона рублей
Украинец пытался провезти в Крым детали к сельхозтехнике
В Крыму на 13 июня объявили штормовое предупреждение
Часть Симферополя 13 и 14 июня останется без света
Дожди, грозы и до +32 градусов: Прогноз погоды в Крыму на 13 июня
Снесло водой под колеса авто: В интернете появилось видео спасения ребенка во время потопа в Севастополе
Рок-звезды и рэперы от Black Star: В Судаке впервые пройдет творческий фестиваль «Таврида – АРТ»
В Крыму объявили чрезвычайную пожарную опасность до конца недели
В Ялте уничтожили 750 килограммов подозрительной ставриды
Погода на День России 12 июня в Крыму: Местами дожди и сильный ветер
В Ялте и Бахчисарае отремонтируют футбольные стадионы
В Керчи организация проводила «липовый» техосмотр автомобилей
В Алуште расширят дорогу в районе автовокзала
Под Феодосией нашли донную мину весом 1000 килограммов
В Севастополе 12 июня ограничат движение транспорта
Байкерам запретят заезжать на пешеходную зону в центре Симферополя