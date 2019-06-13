На объездной дороге в Симферополе столкнулись две легковушки: Есть пострадавшие
В Симферополе на объездной дороге, в ялтинском направлении, недалеко от магазина "Каиссы" произошла авария. Там столкнулись "Жигули" и LADA Largus.
Как рассказал очевидец "КП-Крым", перед пешеходным переходом "Жигули" резко принял влево, пересек двойную сплошную и врезался в "Ладу".
- На месте работает «скорая помощь», сотрудники МЧС. Скорее всего, пострадавшие есть в обеих машинах, - дополнил очевидец.
На месте работают сотрудники МЧС и "скорая помощь"Фото: Рустам КОРСОВЕЦКИЙ
Владелец "Лады" сейчас пытается дозвониться в страховую компанию, чтобы объяснить сложившуюся ситуацию.
На данный момент движение в направлении Алушты и Ялты на объездной затруднено.
ИСТОЧНИК KP.RU