В Крыму подорожает сжиженный газ в баллонах

СЕГОДНЯ 15:10 2019-06-13T15:10:04+03:00

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С 18 июня 2019 года в Крыму вырастет цена на газ в баллонах.Об этом сообщили в государственном комитете по ценам и тарифам Республики Крым.

Согласно новым тарифам, розничная цена на один баллон весом 21 килограмм составит 1024 рубля. Ранее стоимость того же объема газа составляла 856 рубля с доставкой до потребителя.

В ведомстве объяснили подорожание убытками в связи с ростом оптовых цен на газ.

- С 1 января 2019 года прекращено действие постановления Правительства о мерах по упорядочению государственного регулирования цен на газ и сырье для его производства, в соответствии с которым осуществлялось регулирование оптовых цен на сжиженный газ для населения. Таким образом, организации, осуществляющие поставки сжиженного газа населению, теперь должны покупать его у производителей по рыночной цене, которая более чем в 2 раза превышает ранее существовавшую регулируемую цену, - пояснил заместитель председателя Госкомцен Крыма Вячеслав Мартынов.

Основными потребителями газа в баллонах по прежнему остаются сельские регионы полуострова.

ИСТОЧНИК KP.RU