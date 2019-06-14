2019-06-14T10:53:11+03:00
Общество

В Черноморском районе ищут пропавшего аквалангиста

Он отправился в море для ловли рапанов вечером 14 июня
Надежда ДАЦЮК
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Поиски аквалангиста продолжаютсяПоиски аквалангиста продолжаютсяФото: Надежда ДАЦЮК
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Вечером 13 июня в Черноморском районе Крыма пропал аквалангист. Сообщение поступило на пульт спасателей в 19.25, сообщили пресс-службе крымского главка МЧС.

Стало известно, что четверо аквалангистов с лодкой отправлялись в море для ловли рапанов, но один из мужчин не вернулся в назначенное время.

На место выехали трое сотрудников Черноморского аварийно-спасательного отряда и сотрудники ГИМС.

- Специалисты чрезвычайного ведомства в течение 3-х часов проводили поисковые работы на акватории и побережье. Обследована береговая линия длиной около 15 километров от села Межводное до села Владимировка, - сообщили в МЧС.

Работы на воде вели на расстоянии семи километров. Однако сотрудники МЧС не смогли найти аквалангиста. Поисковые работы продолжились утром 14 июня.

- Район поисков расширен, ведется поиск как в акватории на удалении от берега, так и вдоль побережья от села Межводное до села Стерегущее, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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