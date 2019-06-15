Сенатор: Присоединение Крыма признают многие политики на Западе, но не озвучивают

СЕГОДНЯ 13:54 2019-06-15T13:54:34+03:00

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Многие бывшие и действующие западные политики признают законность присоединения Крыма к России в 2014 году, но боятся сказать об этом вслух. Такое мнение высказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя высказывание о Крыме экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

Напомним, немецкий политик заявил, что присоединение Крыма к России состоялось на законных основаниях. Политик напомнил, что полуостров является давней русской территорией, а передача его Украинской ССР была обусловлена особенностями подхода к управлению государством.

- Шредер сказал о Крыме то, что признают многие политики на Западе - как бывшие, так и действующие - от Жискар д’Эстена (бывший президент Франции, – ред.) до Меланшона (депутат Нацсобрания Франции Жан-Люк Меланшон, – ред.) и Сальвини (вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини – ред.). Но для членов либеральной евроэлиты такое высказывание - табу, оно недопустимо. Признать Крым российским можно лишь ценой своей карьеры, - написал политик в своем аккаунте в Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU