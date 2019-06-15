2019-06-15T15:57:44+03:00
Общество

В Крыму 20% бензина на АЗС признали суррогатом

А 47% проб дизтоплива не соответствуют стандартам
Степан ОСТИНОВ
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Фото: сайт РосстандартаФото: сайт Росстандарта
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Проверка качества топлива на АЗС Крыма показала, что 47% проб дизтоплива не соответствуют требованиям, а 20% исследованного бензина — фальсификат.

Проверку проводил Росстандарт в мае и начале июня. Специалист отобрали 58 проб топлива на 19 АЗС в Крыма.

Кроме того, на заправках выявили нарушения маркировки и документального сопровождения топлива — на нарушителей наложены оборотные штрафы.

В то же время в ведомстве отмечают, что ситуация с качеством бензина и дизтоплива в республике за последний год улучшилась. В частности, в 2018 году оборот суррогата составлял до 70% по дизелю и до 45% по бензину.

- Проблема с оборотом суррогатного топлива в Крыму требует незамедлительных решений. В этой работе мы планируем использовать инструментарий и опыт решения проблемы в других регионах, где доля фальсификата за четыре года снизилась более чем с 20% до 9%. Для этого потребуется объединить наши усилия с действиями участников топливного рынка в регионе, нацеленных на работу в соответствии с российским законодательством. Работающие на рынке компании уже проявляют намерение стать нам союзниками в этой работе, – отметил замглавы Росстандарта Алексей Кулешов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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