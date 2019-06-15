2019-06-15T18:51:12+03:00
Туризм

Роспотребнадзор запретил купаться на пляжах двух регионов Крымского полуострова

Пробы воды не прошли санитарную проверку в Севастополе и Алуште
Степан ОСТИНОВ
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Специалисты Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю проверили санитарное состояние морской воды в прибрежных районах полуострова.

Лишь в двух регионах пробы воды не соответствовали нормативам безопасности — на пляжах Севастополя и Алушты.

- Исследовано на микробиологические показатели – 213 проб, на санитарно-химические – 119 проб, на паразитологические – 55 проб, по результатам исследований 14 проб не соответствуют требованиям санитарных правил и нормативов по микробиологическим показателям (г. Алушта, г. Севастополь), отобраны повторные пробы, территориальным отделами вынесено 14 постановлений об ограничении купания, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В этом курортом сезоне на территории Республики Крым будет работать 455 пляжей, в Севастополе - 36 пляжей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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