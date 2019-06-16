2019-06-16T09:38:07+03:00
Происшествия

В Крыму завершили поиски пропавшего аквалангиста

Обследовано 145 квадратных метров акватории и 17 километров береговой линии
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: МЧС по РКФото: МЧС по РК
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Поиски пропавшего аквалангиста в Черноморском районе завершили.

Напомним, спасатели разыскивали любителя подводного плавания трое суток. Он вместе с еще тремя товарищами отправился ловить рапанов в окрестностях поселка Черноморское и не вернулся к указанному времени.

К поисковой операции даже привлекли десантную группу «КРЫМ-СПАС» и вертолет.

- Обследовано 145 квадратных метров акватории и 17 километров береговой линии. Поиски результатов не дали. Вертолет Ми-8 с группой спасателей «КРЫМ-СПАС» по беспарашютному десантированию вернулась в расположение, - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов

В поисках были задействованы сотрудники «КРЫМ-СПАС», «РОССОЮЗСПАС», ГИМС, ГУ МЧС России по РК, а также добровольцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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