В Крыму завершили поиски пропавшего аквалангиста
Поиски пропавшего аквалангиста в Черноморском районе завершили.
Напомним, спасатели разыскивали любителя подводного плавания трое суток. Он вместе с еще тремя товарищами отправился ловить рапанов в окрестностях поселка Черноморское и не вернулся к указанному времени.
К поисковой операции даже привлекли десантную группу «КРЫМ-СПАС» и вертолет.
- Обследовано 145 квадратных метров акватории и 17 километров береговой линии. Поиски результатов не дали. Вертолет Ми-8 с группой спасателей «КРЫМ-СПАС» по беспарашютному десантированию вернулась в расположение, - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов
В поисках были задействованы сотрудники «КРЫМ-СПАС», «РОССОЮЗСПАС», ГИМС, ГУ МЧС России по РК, а также добровольцы.
ИСТОЧНИК KP.RU