2019-06-16T11:04:59+03:00
Общество

Специалисты МЧС продолжили разминирование крепости «Керчь»

С материка на полуостров уже прибыли специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска
Анастасия ЖУКОВА
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Крепость в свое время считалась одной из самых укрепленных в миреКрепость в свое время считалась одной из самых укрепленных в миреФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму продолжается разминирование крепости «Керчь». Отряд Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России прибыл на полуостров, чтобы продолжить работы.

- В состав группы вошли 23 специалиста, среди которых пиротехники, кинологи, медицинские сотрудники, а также 3 единицы специализированной техники, - сообщили в МЧС по РК.

Рабочую площадь уже осмотрели, разбили на боксы. Кроме того, спасатели установили полевой лагерь и провели обслуживание техники после марша.

Разминирование крепости, где находят немало неразорвавшихся снарядов после Великой Отечественной, продолжается уже пять лет. Каждый год специалисты МЧС уничтожают десятки и сотни боеприпасов.

- Только за последний год было обследовано территории общей площадью 289300 кв.м, обнаружено и обезврежено более 35730 боеприпасов и снарядов времен Великой Отечественной войны, - отметили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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