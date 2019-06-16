2019-06-16T11:50:53+03:00
Происшествия

Не вернулся с пробежки: В Крыму погиб 18-летний спортсмен из Мурманска

Он отдыхал вместе с группой в поселке Рыбачье
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму погиб 18-летний спортсмен из Мурманска. Парень проживал вместе с другими спортсменами в поселке Рыбачье в одноименном пансионате и неожиданно пропал во время утренней пробежки.

Спасатели получили сигнал о помощи вчера, 15 июня, в 16.30. 18-летний спортсмен так и не вернулся на базу, поэтому было решено привлечь МЧС.

Поиски вели и в акватории вблизи поселка Рыбачье, и в горно-лесной местности рядом. Искали спортсмена не только спасатели, но и сотрудники МВД, волонтеры. В море работали водолазы, также к поискам привлекли кинологов с 4 служебными собаками.

- Ночью поиски были приостановлены и возобновлены сегодня рано утром, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов. - К сожалению, пострадавший был обнаружен без признаков жизни. Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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