Погода в Крыму на 17 июня: до +33 и дождь

СЕГОДНЯ 07:21 2019-06-17T07:21:21+03:00

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В Крыму 17 июня будет до +33 градусов, местами пройдут дожди. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью до 15 метров в секунду, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе сегодня до +31 градуса, переменная облачность. Днем возможен дождь, будет дуть северо-восточный ветер до 15 метров в секунду.

В Севастополе понедельник будет без осадков, но солнце скроется за облаками. Днем до +32 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер до 12 метров в секунду.

На ЮБК сегодня переменная облачность, днем возможен небольшой дождь. До +32 градусов днем, подует северо-восточный ветер со скоростью до 15 метров в секунду.

В Керчи 17 июня переменная облачность, без осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду. Днем до +30 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU