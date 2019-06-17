На горе Чатыр-Даг потерялась 34-летняя туристка из Армянска

СЕГОДНЯ 10:02 2019-06-17T10:08:40+03:00

В медицинской помощи она не нуждалась. Фото: пресс-служба МЧС РК

К ней на помощь выехали спасатели

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В районе перевала Форточка на горе Чатыр-Даг сбилась с пути и оказалась на крутом осыпном склоне туристка из Армянска. Женщина не смогла самостоятельно продолжить движение, поэтому к ней на помощь выехали спасатели.

По прибытию сотрудники МЧС с помощью мобильной связи установили местонахождение пострадавшей.

- Спустя 30 минут поисково-спасательных работ женщина была обнаружена в 250 метрах от перевала Форточка на крутом склоне горы Чатыр-Даг, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.

Спасатели эвакуировали пострадавшую жительницу Армянска в безопасное место.

В медицинской помощи она не нуждалась.

Как сообщили в МЧС, с начала 2019 года крымские спасатели около 70 раз привлекались для оказания помощи туристам в горах и лесах полуострова.

- Нередко бывает, что граждане отклоняются от маршрута, обманываясь кажущейся простотой крымских гор: выходят на склоны, думая, что по ним можно спуститься, а на самом деле эти склоны оказываются очень опасными – сыпучими и скользкими, - добавил Шахов.

ИСТОЧНИК KP.RU