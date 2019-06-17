2019-06-17T10:31:05+03:00
Общество

В Крыму с 60-метровой высоты упал парапланерист: Он повредил позвоночник

Спасательная операция длилась 5 часов
Александра КОРШУНОВА
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Его передали сотрудникам "скорой помощи". Фото: пресс-служба МЧС РКЕго передали сотрудникам "скорой помощи". Фото: пресс-служба МЧС РК
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Днем 16 июня в службу спасения поступила информация, что в районе горы Караул-Кая упал парапланерист. Спасателям позвонил друг пострадавшего.

Он и сообщил, что его товарищ упал с высоты и травмировал спину. Самостоятельно передвигаться не может.

Для поиска парня выехали сотрудники МЧС.

Спасатели обнаружили пострадавшего только к пол 6 вечера. Дело в том, что его телефон разрядился, но он успел скинуть координаты своего местонахождения.

Его обнаружили на южных склонах Бабуган-яйлы, в районе горы Роман- Кош.

- Пострадавший рассказал, что в ходе полета произошло самопроизвольное складывание купола, резкое снижение и как результат - падение с высоты почти 60 метров. При помощи носилок его доставили к служебному автомобилю, а выехав к асфальтированной дороге, передали жителя Ялты бригаде скорой помощи. Предварительный диагноз - травма позвоночника и грудного отдела, - сообщили министр МЧС РК Сергей Шахов.

Он отметил, что с начала 2019 года спасатели уже три раза оказывали помощь парапланеристам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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