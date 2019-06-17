Сын экс-мэра Феодосии украл у матери золотые украшения почти на миллион рублей
Сын экс-мэра Феодосии Владимира Шайдерова Дмитрий похитил из дома своей матери золотые аксессуары на сумму 956 тысяч рублей. Это произошло в ночь с 22 на 23 мая.
Как стало известно «КП-Крым» из собственных источников, 36-летний Дмитрий отнес краденое - золотую цепочку и крестик, а также двое наручных часов - в феодосийский ломбард.
Сейчас мужчина проходит лечение от наркозависимости в Евпатории. Похищенное у Натальи Шайдеровой пока находится в ломбарде, для выемки подготовлены ходатайства в суд.
Ранее стало известно, что Дмитрий с 5 по 6 июня похитил копию картины Ивана Айвазовского у матери стоимостью 600 тысяч рублей.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU