2019-06-17T13:16:53+03:00
Общество

Сын экс-мэра Феодосии украл у матери золотые украшения почти на миллион рублей

Дмитрий Шайдеров проходит лечение от наркозависимости в Евпатории
Надежда ДАЦЮК
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Дмитрий Шайдеров. Фото: личная страница на FacebookДмитрий Шайдеров. Фото: личная страница на Facebook
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Сын экс-мэра Феодосии Владимира Шайдерова Дмитрий похитил из дома своей матери золотые аксессуары на сумму 956 тысяч рублей. Это произошло в ночь с 22 на 23 мая.

Как стало известно «КП-Крым» из собственных источников, 36-летний Дмитрий отнес краденое - золотую цепочку и крестик, а также двое наручных часов - в феодосийский ломбард.

Сейчас мужчина проходит лечение от наркозависимости в Евпатории. Похищенное у Натальи Шайдеровой пока находится в ломбарде, для выемки подготовлены ходатайства в суд.

Ранее стало известно, что Дмитрий с 5 по 6 июня похитил копию картины Ивана Айвазовского у матери стоимостью 600 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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