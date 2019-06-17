12 крымских рек почистят и оздоровят

СЕГОДНЯ 14:05 2019-06-17T14:05:54+03:00

В рамках проекта будут очищены русла как крупных так и малых крымских рек Фото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

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На крымском полуострове станет больше чистой воды: в республике планируется расчистить участки 12 русел рек протяженностью 40 километров. Масштабные работы пройдут в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов".

За воплощение задуманного уже взялся Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

- В рамках проекта в 2019 году осуществляется выполнение работ по разработке проектной документации на расчистку участков русел рек Чурук-Су, Бельбек, Салгир с притоками, Славянка, Улу-Узень, Куру-Узень, Алачук, Андус, Улу-Узень Восточный, Орта-Узень, Отуз и ручья Кизилташский, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в Госкомводхозе РК отметили, что завершить разработку всей проектной документации необходимой для проведения работ планируется до декабря 2019 года.

СПРАВКА КП

Федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов" входит в национальный проект "Экология", цель которого - кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, повышение качества питьевой воды для населения, а так же экологическое оздоровление водных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU