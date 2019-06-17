Скелет русского плиозавра возрастом 150 миллионов лет привезли в Крым

СЕГОДНЯ 15:27 2019-06-17T15:27:51+03:00

Посмотреть на окаменелость можно в Никитском Ботаничечском саду

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Выездная выставка Палеонтологического института РАН в третий раз приехала в Никитский Ботанический сад. В этом году главным экспонатом выставки будет скелет гигантской морской рептилии — русского плиозавра.

- Демонстрируемый скелет принадлежит молодой особи длиной немногим менее 6 метров. Он был найден в Буинском сланцевом руднике в Чувашии в 1937 году. Возраст находки — поздняя юра, около 150 млн лет. Крупные взрослые особи русских плиозавров достигали 12 метров, - рассказали в пресс- службе Палеонтологического института.

Организаторы выставки подчеркнули что данный скелет впервые выставляется в России, хотя раньше часто раз демонстрировался за границей.

Также на выставке будут представлены и другие останки древних морских животных: головоногие моллюски, рыбы, водные рептилии. Не забыли и про сухопутных - в экспозиции представлены останки травоядного пробактрозавра и хищных динозавров тарбозавра и дейнониха.

СПРАВКА КП

Плиозавры - морские хищные рептилии, обитавшие в океанах, с середины юрского до начала мелового периода, то есть около 155- 110 миллионов лет назад. Русский плиозавр был описан и выделен в отдельный вид русским палеонтологом Нестором Ивановичем Новожиловым в 1948 году.

Пробактрозавры - род растительноядных динозавров обитавших на территории современной пустыни Гоби около 145 миллионов лет назад.

Тарбозавр - род гигантских (до 12 метров длиной) хищных динозавров, живших на территории Монголии 83 миллиона лет назад.

Дейноних - хищный динозавр, который Жил в середине мелового периода, 121—98 миллионов лет назад.Достигал длины 3-3.5 метров и весил около 70 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU