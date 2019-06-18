Туристка из Уфы получила травмы ребер на плато Ай-Петри

СЕГОДНЯ 10:52 2019-06-18T10:52:37+03:00

Спасатели обнаружили ее на сложном скальном участке. Фото: пресс-служба МЧС РК

Спасатели отвезли ее в больницу Ялты

Изменить размер текста: A A

Крымским спасателям поступила информация, что на плато Ай-Петри, в районе вершины Ат-Баш, 31-летняя женщина получила травмы ребер. Сотрудники МЧС установили связь с туристкой для уточнения ее местонахождения.

Как только они прибыли к предполагаемому месту происшествия, они обследовали территорию протяженностью более 10 километров.

Они обнаружили пострадавшую туристку из Уфы на сложном скальном участке.

- С помощью специализированных носилок и альпинистского снаряжения сотрудники чрезвычайного ведомства эвакуировали женщину в безопасное место. В дальнейшем, крымские спасатели транспортировали женщину травмами ребер в Ялтинскую городскую больницу, - сообщил министр МЧС РК Сергей Шахов.

Оказалась, что она совершала одиночный поход, сбилась с тропы. С помощью навигатора женщина пыталась обратно выйти на маршрут, но окончательно заблудилась и оказалась на скальном участке.

- Только благодаря случаю, туристка смогла зацепиться за дерево и не сорваться вниз. Не имея возможности самостоятельно продолжить движение, она вызвала спасателей, - резюмировал Шахов.

ИСТОЧНИК KP.RU