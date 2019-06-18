Туристка из Уфы получила травмы ребер на плато Ай-Петри
Крымским спасателям поступила информация, что на плато Ай-Петри, в районе вершины Ат-Баш, 31-летняя женщина получила травмы ребер. Сотрудники МЧС установили связь с туристкой для уточнения ее местонахождения.
Как только они прибыли к предполагаемому месту происшествия, они обследовали территорию протяженностью более 10 километров.
Они обнаружили пострадавшую туристку из Уфы на сложном скальном участке.
- С помощью специализированных носилок и альпинистского снаряжения сотрудники чрезвычайного ведомства эвакуировали женщину в безопасное место. В дальнейшем, крымские спасатели транспортировали женщину травмами ребер в Ялтинскую городскую больницу, - сообщил министр МЧС РК Сергей Шахов.
Оказалась, что она совершала одиночный поход, сбилась с тропы. С помощью навигатора женщина пыталась обратно выйти на маршрут, но окончательно заблудилась и оказалась на скальном участке.
- Только благодаря случаю, туристка смогла зацепиться за дерево и не сорваться вниз. Не имея возможности самостоятельно продолжить движение, она вызвала спасателей, - резюмировал Шахов.
ИСТОЧНИК KP.RU