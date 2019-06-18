2019-06-18T13:53:03+03:00
Политика

В Крыму проходят масштабные учения с применением авиации и С-400

Крымские зенитчики заступили на боевое дежурство
Иван КОСТОГРЫЗОВ
Поделиться:
Крымские зенитчики принимают участие в масштабных учениях.Фото: пресс -служба ЮВОКрымские зенитчики принимают участие в масштабных учениях.Фото: пресс -служба ЮВО
Изменить размер текста:

Боевые расчеты современнейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», дислоцированные в Крыму, проводят учение по противовоздушной обороне.

Вместе с С-400 работают и ракетно - пушечные "Панцири". Они прикрывают колонны пусковых установок на марше.

Эти учения - одни из самых масштабных учений противовоздушных сил за последнее время на территории полуострова. В них полностью задействована Крымская дивизия ПВО, а так же авиация.

- Для выполнения практических действий в розыгрыше тактических эпизодов будет задействовано более 100 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО - сообщили в пресс - службе Южного Военного Округа.

СПРАВКА КП

С- 400 -российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК).Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

"Панцирь" - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования.Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, включая С -400.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под видом лекарств: Правоохранители в Крыму изъяли из оборота 40 тонн поддельного спирта
В Судаке хотят выселить на улицу семью с 6 детьми
Подрядчик выполнил 20% работ по очистке русла реки Салгир в Симферополе
На капитальный ремонт ФАПов и амбулаторий в Крыму выделят миллиард рублей
Заживо сжег родного брата: в Севастополе судят жестокого убийцу
Жители Симферополя пытались украсть плитку, которую сняли с набережной Салгира
Аксенов поручил закрыть мусоросортировочный завод в Каменке
Туристка из Уфы получила травмы ребер на плато Ай-Петри
Из аэропорта «Симферополь» открыли новые рейсы в Казань и Уфу
Часть Симферополя и Севастополя останется без света 18 июня
В Крыму наркоторговца лишили свободы на 8 лет
Погода в Крыму на 18 июня: без осадков и тепло до +32
Заполыхал на ходу: В Крыму на трассе загорелся автомобиль
За выходные в Крыму произошло 59 пожаров
Скелет русского плиозавра возрастом 150 миллионов лет привезли в Крым
В Роспотребнадзоре рассказали, где в Крыму некачественная морская вода
12 крымских рек почистят и оздоровят
Сын экс-мэра Феодосии украл у матери золотые украшения почти на миллион рублей
В центре Симферополя насмерть сбили девушку
В Крыму с 60-метровой высоты упал парапланерист: Он повредил позвоночник
На горе Чатыр-Даг потерялась 34-летняя туристка из Армянска
В Крыму до 20 июня объявили о чрезвычайной пожарной опасности
Погода в Крыму на 17 июня: до +33 и дождь
Для прихожан Соборной мечети построят парковку на территории онкодиспансера
Не вернулся с пробежки: В Крыму погиб 18-летний спортсмен из Мурманска