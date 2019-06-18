В Крыму проходят масштабные учения с применением авиации и С-400

СЕГОДНЯ 13:53 2019-06-18T13:53:03+03:00

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Боевые расчеты современнейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», дислоцированные в Крыму, проводят учение по противовоздушной обороне.

Вместе с С-400 работают и ракетно - пушечные "Панцири". Они прикрывают колонны пусковых установок на марше.

Эти учения - одни из самых масштабных учений противовоздушных сил за последнее время на территории полуострова. В них полностью задействована Крымская дивизия ПВО, а так же авиация.

- Для выполнения практических действий в розыгрыше тактических эпизодов будет задействовано более 100 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО - сообщили в пресс - службе Южного Военного Округа.

СПРАВКА КП

С- 400 -российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК).Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

"Панцирь" - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования.Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, включая С -400.

ИСТОЧНИК KP.RU