Подрядчик выполнил 20% работ по очистке русла реки Салгир в Симферополе

СЕГОДНЯ 14:13 2019-06-18T14:13:26+03:00

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В Симферополе подрядчик завершил 20% работ по очистке русла реки Салгир. А на участке от Толстого до Павленко уже приступили к прокладке сетей освещения и кабельной канализации для установки там систем видеонаблюдения.

Это будет на протяжении всех 10 километров, где будет набережная.

Как рассказала глава администрации крымской столицы Наталья Маленко, на сегодня нужно почистить 17 тысяч квадратных метров. Работы завершены на 3,3 тысячи.

Также вывезено 9,8 тонн иловых отложений.

Кроме того, она отметила, что планируют разрабатывать проект восстановления гидротехнических сооружений реки.

- Затворы, которые были смонтированы в русле реки Салгир, технологически выполняли несколько функций - от прудов-накопителей до регулярного сброса и промыва русла реки. Обследования в ходе выполнения работ показали, что затворы полностью вышли из строя и частично разграблены, - дополнила Маленко.

Эту инициативу поддержал глава Крыма и сказал, что, возможно по итогам полугодия удастся найти какие-то средства для этих целей.

ИСТОЧНИК KP.RU