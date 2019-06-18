Юный крымчанин неожиданно заснул при попытке украсть телевизор из детсада в Красноперекопске
В полицию обратился сторож одного из детских садов Красноперекопска. Он рассказал, что неизвестный залез в одну из комнат.
Но, когда его застигли врасплох, выпрыгнул обратно. При этом он прихватил с собой плазменный телевизор.
На место прибыла следственная группа, которая сразу начала осматривать помещение.
Правоохранители очень удивились, когда в одной из комнат они обнаружили неизвестного молодого человека, спящего в обнимку с похищенной техникой.
Его задержали и доставили в отдел полиции.
- Подозреваемым оказался 20-летний ранее неоднократно судимый местный житель. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в пресс-службе МВд по РК.
Как оказалось, при совершении преступления, его спугнул сторож. Поле того, как он скрылся через окно, снова перелез в помещение, чтобы забрать телевизор.
Но не знал, что сторож уже вызвал полицию. Как только он услышал людей, то решил переждать в одной из дальних комнат, но незаметно для себя уснул.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU