Юный крымчанин неожиданно заснул при попытке украсть телевизор из детсада в Красноперекопске

СЕГОДНЯ 15:28 2019-06-18T15:28:55+03:00

Его задержали и доставили в отдел полиции. Фото: пресс-служба МВД по РК

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В полицию обратился сторож одного из детских садов Красноперекопска. Он рассказал, что неизвестный залез в одну из комнат.

Но, когда его застигли врасплох, выпрыгнул обратно. При этом он прихватил с собой плазменный телевизор.

На место прибыла следственная группа, которая сразу начала осматривать помещение.

Правоохранители очень удивились, когда в одной из комнат они обнаружили неизвестного молодого человека, спящего в обнимку с похищенной техникой.

Его задержали и доставили в отдел полиции.

- Подозреваемым оказался 20-летний ранее неоднократно судимый местный житель. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в пресс-службе МВд по РК.

Как оказалось, при совершении преступления, его спугнул сторож. Поле того, как он скрылся через окно, снова перелез в помещение, чтобы забрать телевизор.

Но не знал, что сторож уже вызвал полицию. Как только он услышал людей, то решил переждать в одной из дальних комнат, но незаметно для себя уснул.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU