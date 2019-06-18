За пять лет по «единому билету» в Крыму приехали 2 миллиона туристов
В Крыму по «единому билету» с 2014 года приехали два миллиона людей. Юбилейным, двухмиллионным пассажиром, стала Анастасия Петракова из Рязани.
Она путешествовала со своей семьей с пересадкой на железнодорожном вокзале в Анапе.
Директор АНО «ЕТД» Данил Иванов вручил гостям сертификат на посещение Музея рыбы и рыболовства с индивидуальной экскурсией для всей семьи.
Двухмиллионным пассажиром стала Анастасия Петракова из Рязани. Фото: пресс-служба АНО «ЕТД»
Также они получили набор сувениров и пригласительные в курортный комплекс.
- Анастасия и Денис Петраковы и их дочери Анна и Александра в Крыму второй раз. И второй год они путешествуют в Крым и обратно по «единому» билету, - рассказали в пресс-службе АНО «ЕТД».
Их любимое место отдыха - Коктебель.
На 18 июня оформлено 237,4 тысячи проездных документов, из них в Крым - 130 тысяч, а из - 107 тысяч.
Перевозки по «единому» билету осуществляются шестой туристический сезон с пересадкой на железнодорожных вокзалах Краснодара, Анапы, а с 2017 года также в аэропортах Симферополя и Анапы в семь городов Крымского полуострова: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту
ИСТОЧНИК KP.RU