За пять лет по «единому билету» в Крыму приехали 2 миллиона туристов

СЕГОДНЯ 16:29 2019-06-18T16:39:21+03:00

Перевозки по нему осуществляются уже шестой сезон

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В Крыму по «единому билету» с 2014 года приехали два миллиона людей. Юбилейным, двухмиллионным пассажиром, стала Анастасия Петракова из Рязани.

Она путешествовала со своей семьей с пересадкой на железнодорожном вокзале в Анапе.

Директор АНО «ЕТД» Данил Иванов вручил гостям сертификат на посещение Музея рыбы и рыболовства с индивидуальной экскурсией для всей семьи.

Двухмиллионным пассажиром стала Анастасия Петракова из Рязани. Фото: пресс-служба АНО «ЕТД»

Также они получили набор сувениров и пригласительные в курортный комплекс.

- Анастасия и Денис Петраковы и их дочери Анна и Александра в Крыму второй раз. И второй год они путешествуют в Крым и обратно по «единому» билету, - рассказали в пресс-службе АНО «ЕТД».

Их любимое место отдыха - Коктебель.

На 18 июня оформлено 237,4 тысячи проездных документов, из них в Крым - 130 тысяч, а из - 107 тысяч.

Перевозки по «единому» билету осуществляются шестой туристический сезон с пересадкой на железнодорожных вокзалах Краснодара, Анапы, а с 2017 года также в аэропортах Симферополя и Анапы в семь городов Крымского полуострова: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту

ИСТОЧНИК KP.RU