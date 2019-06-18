2019-06-18T17:23:11+03:00
Общество

Симферополь вошел в первую пятерку городов с «убитыми» дорогами

В городе отмечено 617 проблемных участков
Александра КОРШУНОВА
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Улица Бела Куна в крымской столице. Фото: пресс-служба ОНФУлица Бела Куна в крымской столице. Фото: пресс-служба ОНФ
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Симферополь вошел в первую пятерку всех российских городов с «убитыми» дорогами. На специальной карте отмечено 617 проблемных участков дорог, что составляет 220 километров.

За их ремонт проголосовали 11 тысячи жителей. И только на 74 из них провели ремонт.

- За только за последний месяц жители города попросили включить планы ремонта еще 24 участков на улицах Радищева, Пирогова, Первомайской, Лескова, Субхи, Бела Куна, Таврической, Гурзуфской, Курцовской, Полигонной, Батаева, Инге, Неапольской, переулках Сивашском и Фельдшерском, - сообщили в пресс-службе ОНФ.

Согласно постановлению администрации, в перечень объектов, которые будут отремонтированы, вошли 22 участка дорог.

Речь идет об участках дорог на улицах Краснознаменной, Студенческой, Трансформаторной, Александра Невского, Куйбышева, Мира, Гражданской, Луговой, Сельской, Ялтинском шоссе, бульваре Франко, переулке Евпаторийском и мосту на улице Гагарина.

Что касается рейтинга «убитых» дорог по всей России, то первое место в нем занял Санкт-Петербург (1101 участок), второе - Рязань (750 участков). Далее идет Волгоград (642 участка) и Нижний Новгород (622 участка).

ИСТОЧНИК KP.RU

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