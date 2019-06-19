В отношении директора «Крымгеологии» возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 09:29 2019-06-19T11:55:09+03:00

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Следственный орган возбудил в отношении директора предприятия «Крымгеология» уголовное дело. Он задолжал 183 работникам зарплату в общей сумме 11 миллионов рублей.

Деньги люди не получали с декабря 2018 года по апрель 2019.

Нарушение прокуратура Крыма обнаружила в ходе проверки.

- С целью восстановления трудовых прав работников проектно-изыскательской организации прокурор района внес в адрес работодателя представление. По результатам его рассмотрения долг по зарплате погашен, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

За эти нарушения в отношении директора возбуждено уголовное дело. Ему назначено наказание в виде штрафа.

Ход расследования контролируется прокуратурой района

Кстати, крымские предприятия задолжали по зарплате свыше 30 миллионов рублей. Чаще всего деньги не выплачивают в Феодосии и Симферополе.

ИСТОЧНИК KP.RU